Icardi-PSG: la cifra che incasserà l’Inter e i tempi dell’ufficialità

Mauro Icardi si avvicina a grandi passi verso il trasferimento a titolo definitivo al Paris Saint-Germain, club in cui è arrivato dall’Inter la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro.

Come filtra ormai da giorni, da Parigi sono a caccia di uno sconto visti i risvolti economici generati dalla pandemia Covid-19 ma ormai, come evidenzia anche il Corriere della Sera in edicola questa mattina, “il dado è tratto, per Icardi al Paris Saint Germain mancano solo i dettagli”.

Nelle prossime ore è atteso lo scambio dei documenti per ufficializzare il divorzio definitivo tra l’Inter e il suo ex capitano, reso tale grazie ad un piccolo sconto concesso dal club nerazzurro: secondo il quotidiano la fumata bianca arriverà a 60-65 milioni più bonus, ma a patto che siano facilmente raggiungibili. Già nella giornata di oggi sono attese novità ed entro il weekend potrebbe arrivare l’ufficialità: “Maurito sta per diventare la cessione più onerosa compiuta dal club: comunque vada, si parla di cifre superiori a quelle che nel 2009 portavano a chiudere un affare tra Inter e Barcellona con Ibrahimovic di mezzo. C’era in ballo anche lo scambio con Eto’o, in quel caso, ma lo svedese venne valutato 49 milioni”, ricorda e precisa il Corsera.