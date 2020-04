Icardi-PSG: il club parigino ha deciso di riscattare l’argentino!

Le voci sul futuro di Mauro Icardi si rincorrono da tempo: l’attaccante di proprietà dell’Inter rimane nel mirino della Juventus, e negli ultimi giorni si è parlato anche di un interesse del Milan. L’ex capitano nerazzurro non ha ancora sciolto i suoi dubbi sulla prossima destinazione, ma dalla Francia potrebbe presto arrivare una svolta. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di riscattare il bomber argentino:

“La decisione è presa: il Paris Saint Germain vuole riscattare Icardi, pagando i 70 milioni di euro previsti negli accordi con l’Inter. Per la verità ci sarebbero ancora quasi due mesi prima di esercitare il diritto, e quindi anche per compiere ulteriori riflessioni, ma i segnali provenienti dalla Francia indicano che la scelta sia già stata fatta. E a decidere in questo senso è stata la dirigenza del club, evidentemente senza coinvolgere il tecnico Tuchel, ovvero il “colpevole” delle ripetute esclusioni di Maurito da inizio 2020“.

I DUBBI DI ICARDI – “Forse è il caso di porsi un altro interrogativo. Avrebbe senso riscattare un giocatore contro voglia? Probabilmente, no. E allora, pur avendo già deciso, sarebbe il caso che il club francese interroghi Icardi su quali siano i suoi desideri e le sue intenzioni. Prima accadrà e tanto meglio sarà per tutti. A cominciare dal Psg, che davanti ai dubbi di Maurito, dovrebbe decidere se puntare su altro bomber. Fino ad arrivare all’Inter, che, in caso di ritorno a Milano, si ritroverebbe con una doppia gatta da pelare: il mancato incasso (e plusvalenza) più la necessità di trovare a Icardi una nuova sistemazione“.