Arrivano conferme all’indiscrezione di Calciomercato.it su un possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi. Il bomber del Paris Saint-Germain è un profilo che piace a Massimiliano Allegri, che già nella sua prima esperienza alla Juventus aveva dato il via libera all’arrivo dell’argentino quando ancora vestiva la casacca dell’Inter.

Icardi potrebbe avere poco spazio a Parigi con la permanenza di Mbappe e il riscatto di Kean, con il suo sbarco sotto la Mole che si legherebbe al doppio filo alla partenza di Cristiano Ronaldo, il cui futuro si deciderà dopo l’Europeo con il Portogallo. Su CR7 restano alla finestra lo stesso PSG e il Manchester United, con Allegri invece che avrebbe alla sua corte un uomo d’area come Icardi per completare l’attacco insieme a Morata – vicino al rinnovo del prestito – e Dybala, quest’ultimo tornato al centro del progetto con il ritorno del tecnico livornese. L’ex capitano dell’Inter ha dichiarato pubblicamente di non voler lasciare Parigi ma, come scrive il ‘Corriere della Sera’, tornerebbe volentieri in Italia se la Juventus decidesse di affondare il colpo e presentare un’offerta al Paris Saint-Germain.

Icardi è attualmente legato fino al 2024 ai parigini e il suo ingaggio si attesta intorno ai 10 milioni di euro. Oltre al classe ’93, un’ipotesi estrema per l’attacco della Juve porterebbe al profilo di Edin Dzeko, nome che tornerebbe di moda alla Continassa e al quale la Roma del nuovo corso Mourinho potrebbe fare a meno visto l’oneroso stipendio del bosniaco che supera i 7 milioni all’anno.