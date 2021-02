Attesa la ricostruzione in merito all’operato disciplinare. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, se Valeri sosterrà di aver comminato le ammonizioni per gli insulti che Ibrahimovic e Lukaku si sono scambiati, allora l’esito più probabile sarebbe l’archiviazione del caso. Ma se invece l’arbitro ammettesse di non aver sentito gli insulti e di averli ammoniti soltanto per il faccia a faccia, la questione cambierebbe, e di molto. Ci sarà un supplemento di indagine con prove audio e video e anche i due diretti interessati potrebbero essere convocati in Procura federale.

Ibrahimovic nega l’ipotesi razzista e il Milan lo sostiene, ma qualora la famigerata espressione dello svedese sulle pratiche voodoo dovesse essere riconosciuta come discriminazione religiosa, si ricadrebbe nell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Con conseguenze pesantissime: 10 giornate di squalifica in Coppa Italia, oppure una squalifica a tempo in tutte le competizioni. Sarà considerata anche la posizione di Lukaku, in merito alle frasi pronunciate.