La grave indecisione nella semifinale d’andata contro la Juventus ha messo ancora una volta in luce le difficoltà generali di Samir Handanovic, che per età e condizioni fisiche non dà più la sicurezza di un tempo tra i pali della porta dell’Inter. Motivo che sta spingendo la dirigenza nerazzurra a guardarsi intorno per il futuro.

Il rinnovo di contratto fino al 2023 al momento è congelato (soprattutto per la questione societaria), ma l’Inter valuta le mosse per il futuro annotando sul suo taccuino i nomi dei possibili eredi dello sloveno: il preferito della dirigenza resta Juan Musso dell’Udinese e secondo Calciomercato.com “non è da escludere che nei discorsi inerenti a DePaul non si possa parlare anche del portiere di Avellaneda, da sempre nel mirino nerazzurro”.

Attenzione anche alla pista che conduce ad Alessio Cragno del Cagliari e a Pierluigi Gollini, dell’Atalanta, con quest’ultimo apparentemente più difficile da prendere. Gli altri profili da tenere in considerazione restano quelli di Alex Meret, del Napoli, dove è protagonista di un costante duello con Ospina, e Marco Silvestri del Verona, corteggiato anche dalla Roma.