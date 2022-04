Il ko di Bologna complica la corsa scudetto dell’Inter, che ora non può pi sbagliare e deve sperare in un passo falso del Milan nelle prossime quattro giornate. Protagonista in negativo del match del Dall’Ara è stato Ionut Radu, autore del grave errore che ha permesso a Sansone di insaccare la palla del 2-1 rossoblu.

Per domenica, quando i nerazzurri sfideranno l’Udinese, si farà di tutto per recuperare Samir Handanovic, fuori contro il Bologna per una contrattura dell’obliquo esterno dell’addome. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi il capitano sarà valutato ad Appiano, ma va considerato in dubbio per Udine, con il recupero è tutt’altro che scontato.

Da valutare anche le condizioni fisiche di Bastoni: martedì si era allenato senza problemi ad Appiano nella rifinitura, ieri mattina ha accusato un affaticamento per il quale è stato preferito non rischiare. “Qui sembra esserci maggiore ottimismo, ma decisive saranno le prossime ore”, si legge sulla rosea, che inserisce nella lista dei recuperabili anche Vidal, chiamato a rimpiazzare lo squalificato Calhanoglu.