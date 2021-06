Achraf Hakimi lascerà Milano da Campione d’Italia e andrà a Parigi. Inter e Paris Saint-Germain sono ormai convinti che l’affare andrà in porto, anche in tempi brevi. Sponda nerazzurra c’è grande serenità in merito, così come la sensazione di poter concludere l’operazione entro fine giugno per inserire nell’attuale bilancio questa corposa cessione. Ottimismo condiviso anche a Parigi, dove filtra la convinzione di aver ormai concluso questo importante acquisto al 99%.

Ormai è solo questione di giorni, forse di ore: entrambi i club stanno lavorando ai dettagli su parte fissa e bonus per un totale che dovrebbe essere di 70 milioni di euro. Per quanto concerne l’esterno marocchino l’accordo con i francesi c’è da tempo: quinquennale da 8 milioni più 2 di bonus a stagione.