L’avventura interista di Achraf Hakimi finirà ufficialmente domani. L’esterno marocchino è infatti atteso a Parigi, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al Psg fino al 2026 e gli permetterà di incassare otto milioni più due di bonus per le prossime cinque stagioni. L’Inter, dal canto suo, potrà aggiustare il suo bilancio mettendo in cassa 60 milioni più dieci di bonus.

In particolare, otto milioni dovrebbero essere facilmente raggiungibili, gli ultimi due un po’ più complicati ma comunque alla portata. Con la cessione, dolorosa, di Hakimi, l’Inter può ora un po’ respirare e far decollare una campagna acquisti che per forza di cose dovrà innanzitutto partire dalla sostituzione del marocchino, per cui Marotta e Ausilio stanno valutando diversi profili, da Zappacosta a Lazzari, fortemente richiesto da Simone Inzaghi, fino a Dumfries. Dopo di che non resta che capire se quella di Hakimi sia stata la sola cessione necessaria o se pure verranno prese in considerazione offerte importanti per altri giocatori, a partire da Lautaro Martinez, che dovrebbe però alla fine poter restare sotto la Madonnina.