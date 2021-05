Il momento difficile del Paris Saint Germain, fuori dalla Champions e con la Ligue quasi persa, complica ulteriormente la posizione di Mauro Icardi, scaricato dalla società francese.

L’attaccante argentino dopo la pessima prestazione contro il Manchester City in Champions League è diventato il giocatore più criticato dai tifosi, e lo stesso proprietario Al Khelaifi sta spingendo per un suo addio.

Anche lo sponsor più importante del club parigino, lo stato del Qatar, starebbe facendo pressione per la cessione di Maurito: “Ora il Qatar vuole vendere Mauro Icardi – ha rivelato il giornalista della CNN Romain Molina -. Non ce la fanno più. E considerano Leonardo responsabile di questo. Fondamentalmente, hai puntato tutto su un ragazzo che non corre”.

Possibile un addio a prezzo scontato, con la Juventus che resta alla finestra.