Un turno di squalifica per Antonio Conte dopo la 26a giornata di Serie A. Il tecnico salentino non potrà sedersi in panchina nel prossimo match dell’Inter: l’ammonizione rimediata contro l’Atalanta costa un turno di stop all’allenatore, fermando dal giudice sportivo per aver raggiunto il quinto giallo in stagione.

Giornata difficile per gli allenatori: fermati anche D’Aversa del Parma (due giornate per “espressioni gravemente offensive” rivolte agli arbitri”) e Cosmi del Crotone (“espressione blasfema”).