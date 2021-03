Nel giorno della festa del papà, il sito dell’Inter pubblica una toccante lettera scritta da Gianfelice Facchetti a papà Giacinto, a corredo di una foto che li ritrae insieme a un pallone sopra un prato.

“Ci sono foto come questa che restituiscono il senso della storia in cui cammino da sempre insieme a milioni di cuori nerazzurri. Un prato, un pallone, papà e io bambino. Sullo sfondo il quartier generale della Pinetina che ai miei occhi sembrava un fortino inespugnabile abitato da giganti muscolosi che al solo sguardo parevano invincibili. A tenerci insieme cinque lettere, una delle prime parole pronunciate…INTER, nostra buona stella a far da tramite tra noi e l’universo.

Con lei siamo diventati grandi imparando a camminare e sognare, abbiamo appreso il significato di parole difficili come rispetto e gloria. Ci siamo ritrovati adulti, a forza di misurarci con sfide degne dei nostri campioni e della nostra storia.

Ci siamo identificati così tanto con la nostra bandiera da portarla a spasso per il mondo tra la gente perché come dicevi tu, “essere interisti è un segno distintivo” che attraversa il campo e rimbalza nella vita.

A volte finisce in gol e in festa ma che si vinca o no, conta solo esserci al meglio di noi stessi senza accontentarsi mai, come l’Inter di adesso. Eccomi qui dunque, ancora una volta a dirti grazie papà per avermi fatto diventare interista. Te voeuri ben! [Ti voglio bene]”.