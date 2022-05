Per la Juventus è stata una stagione deludente, battuta dall’Inter in Supercoppa e finale di Coppa Italia, ecco perché a Vinovo c’è aria di rivoluzione in vista del mercato estivo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Paul Pogba, Angel Di Maria e Ivan Perisic. Con gli ultimi due, in scadenza di contratto, le trattative sono avviatissime. “Nei prossimi giorni verranno fatte le valutazioni definitive dai vertici della società juventina, ma ora come ora nel gergo del calciomercato si possono considerare “bloccati” sia l’argentino che il croato”.

“Al vaglio di Agnelli e del suo staff ci sono le posizioni di Angel Di Maria e Ivan Perisic. A differenza di Pogba per entrambi i dirigenti bianconeri hanno già individuato un punto d’incontro economico. Al nazionale albiceleste va bene un biennale da 7,5 milioni netti più i bonus per arrivare a 10. Dal suo canto il mancino interista è pronto a sottoscrivere, a sua volta, un biennale da 6 milioni netti, con opzione per il 2025”.