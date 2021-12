Dopo aver parlato della lotta per lo Scudetto, Gian Piero Gasperini ha analizzato in particolare l’ottimo momento dell’Inter negli studi di ‘Sky Calcio Club’ su Sky Sport: “L’Inter ha una solidità superiore a tutti quanti e infatti è prima in classifica. Se me l’aspettavo? No, onestamente io pensavo che l’assenza di Romelu Lukaku potesse essere più determinante, invece è stato molto bravo Simone Inzaghi a compensare con la globalità della squadra”.

Il discorso passa poi ad Alessandro Bastoni, che ha avuto alle sue dipendenze all’Atalanta e che ora è diventato un pilastro della Beneamata: “Sta facendo quello che faceva Francesco Acerbi nella Lazio. Inzaghi si è portato dietro alcune soluzioni all’Inter e le ha applicate. Ognuno fa le sue scelte, le nostre sono quelle di provare a vincere ogni partita. A volte mi ha portato a perdere qualche partita ma anche a vincerne undici di fila”. Gasperini si aspetta una rimonta da parte della Juventus: “Io penso verrà di nuovo fuori. Noi eravamo a -12 dal Napoli e dal Milan… Penso sia destinata a fare un girone di ritorno ad alti livelli”.