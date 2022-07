Zaniolo alla Juventus in cambio di 40-50 milioni più Paulo Dybala: quella che soltanto pochi mesi fa poteva sembrare solo un’ipotesi da fantamercato, tra qualche giorno potrebbe anche diventare realtà. Dopo un’intera settimana da disoccupato il futuro della Joya è infatti ancora in bilico e lo stallo dell’Inter potrebbe riaprire ad un futuro a Roma per l’argentino, che sarebbe l’unico giocatore chiesto con decisione alla proprietà da José Mourinho, convinto che possa garantire alla squadra il salto di qualità necessario.

Lo Special One, riporta Il Corriere dello Sport, sarebbe in costante pressing sui Friedkin perché convinto di poter ancora soffiare Dybala alla concorrenza. Il Milan ha scelto De Ketelaere e si è defilato, l’Inter, con cui l’accordo esiste da tempo, è bloccata dall’abbondanza in attacco e così Dybala potrebbe stufarsi di aspettare nonostante le rassicurazioni di Marotta e riallacciare i contatti con la Roma, che la scorsa primavera si erano interrotti per le richieste dell’entourage della Joya (8 milioni netti a stagione per tre anni più le salate commissioni e l’entry bonus).

Dopo otto giorni da disoccupato però le richieste del giocatore, che per ora non ha ricevuto tutte le offerte che forse si aspettava, sono diverse e la Roma, con il carico di passione che l’accompagna, potrebbe rappresentare una tentazione emotiva per l’argentino, che non giocherebbe la Champions League ma diventerebbe l’uomo simbolo della squadra di Mourinho, che da parte sua è una certezza in termini di progetto.

Come l’Inter però, anche la Roma per poter mettere sotto contratto Dybala deve prima cedere un elemento in attacco e l’indiziato numero uno è Nicolò Zaniolo. Se l’azzurro andasse alla Juventus per 40-50 milioni, i giallorossi avrebbero le risorse per tentare il grande colpo, quello che per Mourinho sarebbe il botto in grado di fare la differenza.

L’Inter resta in netto vantaggio, ma se Dzeko decidesse di puntare i piedi per restare alla corte di Inzaghi il sogno di Totti di vedere Dybala con la ‘sua’ numero 10 potrebbe anche diventare realtà.