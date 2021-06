Futuri intrecciati tra loro per Alessandro Florenzi e Achraf Hakimi. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport facendo il punto della situazione riguardo i giocatori della Roma (in prestito al PSG) e dell’Inter.

Nella giornata di oggi per i parigini scade l’opzione per l’acquisto di Florenzi a titolo definitivo dalla Roma per 9 milioni di euro ma stando alle ultime notizie i piani di Leonardo sono altri: il ds del PSG ha in mente l’interista Hakimi per cui è già stata fatta un’offerta di 60 milioni di euro. L’Inter dal canto suo necessita di fare cassa al più presto per questioni di bilancio ma per lasciare partire l’ex Real e Dortmund chiede 80 milioni. Occhio anche al Chelsea.

Alla luce di questo, in caso di mancato accordo con i nerazzurri per Hakimi, il PSG potrebbe tornare con forza su Florenzi con la differenza però di riavviare da zero i contatti con la Roma e di dover fare i conti con alcune concorrenti. Il terzino della Nazionale infatti sarebbe un obiettivo di mercato della Juventus di Massimiliano Allegri. Staremo a vedere se e come si evolverà la situazione: nei prossimi 15 giorni ne sapremo sicuramente di più.