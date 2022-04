A tenere banco il giorno dopo di Juventus-Inter non vi sono esclusivamente le polemiche sull’arbitraggio di Irrati. Ai tifosi bianconeri, infatti, non è andata giù la partita di Paulo Dybala, che ieri sera potrebbe aver giocato il suo ultimo derby d’Italia. Condizionale d’obbligo in questo caso, visto che nerazzurri e bianconeri sono ancora in corsa per centrare la finale di Coppa Italia.

Illustre tifoso bianconero che non ha usato mezzi termini per definire pessimo l’arbitraggio di Massimiliano Irrati, è Stefano Tacconi. L’ex portiere della Juventus ha definito il fischietto della sezione di Pistoia come “un arbitro incapace per una partita del genere”. Questo un breve estratto dello sfogo che lo juventino ha affidato alle pagine de ‘Il Giornale’ sulla gestione del direttore di gara: “Non ne ha imbroccata una, è stato davvero incapace”.

Come si diceva, Tacconi ne ha avute anche nei confronti di Paulo Dybala. L’argentino era inizialmente sceso in campo con la voglia di chi una partita importante come il derby d’Italia l’avrebbe voluta decidere da protagonista. E invece, con il passare dei minuti, la Joya si è fatta sempre meno pericolosa e più prevedibile per la difesa nerazzurra.

Così Tacconi ha definito la prestazione di Dybala: “Deve andare fuori dai c… a calci nel c…. Dybala ha giocato con l’Inter ieri. E’ un fantasma in campo pazzesco”. E successivamente ha rincarato la dose sul mancato rinnovo: “Ma stiamo scherzando? A quelle cifre? Ma che vada fuori dalla balle, che vada a rovinare l’Inter. Dybala non serve a niente, è un fantasma in campo”.