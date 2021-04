Follia Guarin, l’ex Inter arrestato a Medellin dopo aver aggredito i genitori

Un’aggressione in famiglia a pochi giorni dalla Pasqua. Fredy Guarin, ex centrocampista dell’Inter, oggi al Millonarios di Bogotà, è stato arrestato a Medellin dopo una lite in famiglia poi degenerata, al punto che il giocatore avrebbe assalito il padre e altri familiari, nonché un poliziotto che ha tentato di fermarlo. Sono ancora da chiarire le circostanze. Stanno circolando nelle ultime ore alcune immagini che vedono il centrocampista sporco di sangue e in chiaro stato d’alterazione.

34 anni, Guarin aveva chiesto lunedì un permesso per essere esentato dagli allenamenti per problemi personali.