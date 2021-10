Quanto valgono i campionati nazionali in Europa? Il CIES (Osservatorio del calcio internazionale) ha stilato una classifica delle cinque maggiori leghe europee stimando i guadagni che tutti i rispettivi club potrebbero assicurarsi cedendo istantaneamente i propri calciatori della rosa. Il calcolo delle varie squadre esclude i giocatori attualmente in prestito. In vetta alla top 5 troviamo la Premier League (8,9 miliardi di euro), di seguito Liga (5,3 miliardi di euro) e Bundesliga (4,5 miliardi di euro), Fuori dal podio la Serie A (4,4 miliardi di euro), chiude la graduatoria la Ligue 1 (3,4 miliardi di euro).

A guidare la classifica dei club sono Manchester City (1,28 miliardi di euro), Manchester United (1,21 miliardi di euro) e Chelsea (946 milioni di euro). La prima italiana in lista è la Juventus (618 milioni di euro), mentre Inter (469 milioni di euro) e Milan (434 milioni di euro) occupano rispettivamente la 17a e la 18 posizione. Ecco l’elenco completo:

Manchester City – 1,28 miliardi

Manchester United – 1,21 miliardi

Chelsea – 946 milioni

Barcellona – 896 milioni

Bayern Monaco – 890 milioni

Liverpool – 868 milioni

Real Madrid – 846 milioni

PSG – 808 milioni

Borussia Dortmund – 687 milioni

Atletico Madrid – 662 milioni

Juventus – 618 milioni

RB Lipsia – 590 milioni

Tottenham – 568 milioni

Arsenal – 563 milioni

Bayer Leverkusen – 537 milioni

Leicester – 480 milioni

Inter – 469 milioni

Milan – 434 milioni

Siviglia – 425 milioni

Roma – 415 milioni