Fissato il prezzo per Milinkovic-Savic: avviati nuovi contatti!

Milinkovic-Savic è uno dei protagonisti della brillante stagione della Lazio. Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti, ha rifiutato diverse offerte per il serbo. Secondo quanto riporta il sito fcinternews.it, il centrocampista, in estate, può lasciare la Lazio per 80 milioni di euro. L’Inter ha Milinkovic nel mirino da diverso tempo e, nelle ultime settimane, ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore.

Milinkovic-Savic assicurerebbe quantità e qualità al centrocampo di mister Antonio Conte. Nel 3-5-2 del tecnico salentino potrebbe fare la differenza. La dirigenza della Beneamata dovrà però fare attenzione alla concorrenza estera. Sul calciatore c’è il Chelsea. Il club londinese vanta un ottimo rapporto con Mateja Kezman, agente di Milinkovic.

Sul centrocampista della Lazio ci sarebbe anche l’interesse del Paris Saint-Germain. Leonardo stima da sempre il serbo e, nella scorsa estate, aveva offerto ben 60 milioni di euro a Lotito. La proposta del club francese, tuttavia, è stata considerata troppo bassa ed è stata rispedita al mittente. L’Inter, nonostante la concorrenza dei diversi club sparsi in Europa, resta in pole per Milinkovic. Giuseppe Marotta, nei prossimi mesi, potrebbe sferrare l’affondo decisivo per il forte centrocampista.