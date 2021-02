Pochissimo riposo per l’Inter, che stasera sarà di scena a Firenze dopo l’impegno di coppa con la Juventus di martedì scorso. Un calendario super-compresso che non ha fatto certamente piacere a Conte, il quale si è mostrato stizzito per questa estrema vicinanza tra i due impegni.

QUI FIORENTINA – Problema per Ribery proprio alla vigilia del match: come rivelato da Prandelli, il francese ha un piccolo acciacco fisico e sarà valutato nella giornata di oggi. Non dovesse farcela, spazio a uno tra Eysseric, Callejon e Kouamé per affiancare Vlahovic. Per il resto, solito 3-5-2 nel quale si registrano le pesanti assenze degli squalificati Milenkovic e Castrovilli. Tra i convocati anche gli ultimi arrivati Rosati, Malcuit e Kokorin.

QUI INTER – Conte ritrova tutta la rosa a disposizione, compresi D’Ambrosio e Vecino già in panchina contro la Juve in settimana (ma l’uruguaiano è rimasto a Milano per continuare con gli allenamenti mirati). Dunque, ampio ventaglio di scelta per il tecnico nerazzurro, che sembra intenzionato a confermare in blocco sia la difesa (Skriniar-De Vrij-Bastoni) che la mediana (Barella-Brozovic-Vidal). Rispetto alla Coppa Italia, poi, riecco dal 1′ sia Hakimi che Lukaku. Due i dubbi: a sinistra Perisic è in vantaggio su Young, mentre in attacco c’è Sanchez (squalificato come Vidal in coppa) in pole su Lautaro.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

Panchina: Terracciano, Rosati, Venuti, Barreca, Malcuit, Borja Valero, Montiel, Callejon, Ribery, Kokorin, Kouamé.

Allenatore: Prandelli.

Squalificati: Milenkovic (2), Castrovilli (1).

Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

Panchina: Radu, Padelli, Ranocchia, Kolarov, D’Ambrosio, Darmian, Young, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Lautaro, Pinamonti.

Allenatore: Stellini (Conte squalificato).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: La Penna.

Assistenti: Preti e Galetto.

Quarto uomo: Pasqua.

Var: Mazzoleni (Vivenzi).