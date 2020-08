Siviglia-Inter si disputerà venerdì 21 agosto 2020 allo Stadion Köln di Colonia. La sfida si giocherà ovviamente a porte chiuse, il calcio d’inizio è programmato alle ore 21.00.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, si procederà con due tempi supplementari da 15’. In caso di ulteriore parità dopo i 120’, la finale si deciderà ai calci di rigore.

La finale di Europa League che vedrà protagoniste Siviglia ed Inter sarà trasmessa dall’emittente satelitare Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

La sfida sarà inoltre visibile anche in chiaro sul canale TV8.

Come di consueto, ci sarà la possibilità di seguire l’evento anche in streaming. Sarà possibile vedere Siviglia-Inter su dispositivi come pc, smartphone o tablet attraverso Sky Go , o ancora Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti disponibili ed un’ulteriore opzione sarà rappresentata dal sito ufficiale di TV8.