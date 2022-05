Il giorno della finale di Coppa Italia è arrivato. Stasera, in uno stadio Olimpico stracolmo, Inter e Juventus si contendono il trofeo nazionale che capita nel bel mezzo della lotta scudetto che vede protagonisti i nerazzurri, ma non i bianconeri. Inzaghi e Allegri tornano a incrociarsi per la quarta volta in stagione dopo le due in campionato e la Supercoppa di inizio gennaio: finora il bilancio sorride al piacentino, che non intende cedere il passo al collega neppure nel match di stasera.

Inzaghi perde Vecino, ma recupera Bastoni. Il difensore, fermatosi alla vigilia del match di Bologna per un problema a un polpaccio, è recuperato e potrebbe partire titolare: ancora nulla è deciso, Dimarco e D’Ambrosio restano alternative plausibili, ma l’ex atalantino vuole esserci a ogni costo. Come detto in precedenza, il tecnico dei campioni d’Italia non intende farsi condizionare dalla lotta scudetto e manda in campo la miglior formazione possibile, quindi confermando Dumfries e Perisic sulle corsie laterali, preferendoli nuovamente a Darmian e Gosens. Stesso identico discorso per difesa e centrocampo: dentro i titolarissimi. In attacco l’altro piccolo dubbio su chi affiancherà Lautaro: Dzeko scalda i motori, ma occhio a Correa e Sanchez che ancora non si sentono tagliati fuori.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.