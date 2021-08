C’è una nuova pretendente pronta a fare sul serio per Alexis Sanchez: si tratta del Fenerbahçe, pronto ad accogliere a Istanbul il Tocopillano. Voci provenienti dalla Turchia nelle ultime ore, che FcInterNews.it può confermare, evidenziano come in questo senso ci sono stati già dei primi contatti tra i Canarini gialloblu e l’agente del calciatore Fernando Felicevich: l’idea è quella di presentare al giocatore cileno un contratto della durata di due anni da 3-3,5 milioni di euro a stagione.

Resta un nodo legato alla buonuscita, visto che l’Inter dovrebbe riconoscere al cileno un anno di ingaggio per agevolarne la partenza.