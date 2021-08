In questa sessione di mercato estiva dell’Inter, segnata dai dolorosissimi addii di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku (e prima ancora di mister Conte), trova spazio anche il nome di Alexis Sanchez. Dalle condizioni del cileno, tornato infortunato dalla Copa America con la nazionale Rojiblanca, dipendono anche i restanti movimenti di mercato di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

E a sole due settimane dal via alle qualificazioni per il Mondiale di Qatar 2022 non arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Alexis Sanchez, come si evince dalle parole del presidente della Federcalcio cilena, Pablo Milad, ai microfoni di Adn Radio: “Sarà ancora una volta difficile contare su Alexis, ha un infortunio piuttosto complicato, speriamo che possa arrivare qui in tempo ma la situazione è seria” si legge su calciomercato.com.

Parole che, tradotte, significano che Simone Inzaghi non potrà averlo a disposizione almeno fino a metà settembre, alla ripresa della Serie A dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Una situazione che spinge ancora di più i nerazzurri su Joaquin Correa, profilo preferito del tecnico per le caratteristiche (tecniche) simili a quelle del cileno.