Conclusa la stagione 2020/21 per i campionati, in attesa delle finali di Champions ed Europa League, lo sguardo ora va verso la prossima stagione. Sono infatti già note 25 squadre qualificate alla prossima edizione della Champions League: le altre sette dipenderanno dalla finale di Europa League (in campo Manchester United, già qualificato, e Villareal) e dal percorso nelle fasi di qualificazione della prossima estate.

Intanto, però, con le classifiche finali complete si sono già delineate in larga parte le fasce per i gironi della prossima Champions League: nella prima trovano spazio i 6 campioni nazionali delle prime 6 federazioni del ranking insieme ai campioni in carica della Champions League e dell’Europa League (se entrambe già qualificate si scala ai campioni delle prime 8 federazioni del ranking), poi tutte le altre a seguire in base al ranking Uefa del singolo club.

Per quanto riguarda le squadre italiane, tuttavia, le posizioni nelle varie fasce dovrebbe essere già certa: l’Inter sarà nella prima come campione nazionale, la Juventus nella seconda, l’Atalanta nella terza e infine il Milan nella quarta.

Per il resto, molto dipenderà come detto sia dalla conclusione di Champions ed Europa League con le due rispettive finali, sia dalle squadre che si qualificheranno tramite i preliminari.

Fasce gironi Champions, la prima fascia

Manchester City (ING)

Atlético Madrid (SPA)

Bayern Monaco (GER)

Lille (FRA)

Inter (ITA)

Sporting Lisbona (POR)

Manchester United (ING) o Villarreal (SPA)

Chelsea (ING) o Zenit (RUS)

Fasce gironi Champions, la seconda fascia

Real Madrid (SPA)

Barcellona (SPA)

Juventus (ITA)

PSG (FRA)

Liverpool (ING)

Siviglia (SPA)

Una tra Chelsea (ING), Manchester United (ING) o Borussia Dortmund (GER)

Una tra Chelsea (ING), Manchester United (ING) o Borussia Dortmund (GER) o Porto (POR)

Fasce gironi Champions, la terza fascia

Ajax (OLA)

Lipsia (GER)

Atalanta (ITA)

Borussia Dortmund (GER) – se Chelsea e Villarreal vincono le coppe europee

Porto (POR) – se una tra Chelsea e Villarreal vince la finale di coppa

Zenit (RUS) – Se il Chelsea vince la Champions League

Fasce gironi Champions, la quarta fascia