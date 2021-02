Luigi Sartor, ex giocatore dell’Inter con in bacheca anche una Coppa Uefa vinta nel 1998, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Parma perché trovato assieme a un complice in un casolare abbandonato a Lesignano Palmia, in provincia di Parma, intento a coltivare una serra con 106 piante di marijuana.

A riportare la notizia è La Gazzetta di Parma. Sartor, 46 anni, è attualmente agli arresti domiciliari. L’arresto risale allo scorso venerdì.