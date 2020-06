Europa League: Inter-Getafe in gara secca?

L’Europa League si disputerà in Germania. E’ questa la notizia fornita da Sky Sport, che spiega come l’Uefa abbia preso la decisione definitiva in merito allo svolgimento della competizione europea. Ecco i dettagli: “Inter-Getafe e Roma-Siviglia si giocheranno lì in gara secca, mentre per le altre squadre che dovranno giocare solo il ritorno degli ottavi, si giocheranno nei luoghi designati.

Le Final Eight che si svolgeranno dal 10 al 21 agosto tutto in Germania, in quattro citta: Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia”.