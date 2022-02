Il grande colpo del mercato invernale dell’Inter è pronto a fare il suo debutto in maglia nerazzurra: Robin Gosens sta rispettando i tempi previsti dal suo programma di recupero, e le sue condizioni fisiche sono in costante miglioramento. Inzaghi non vede l’ora di averlo a disposizione, così come i tifosi interisti, impazienti di vederlo all’opera. Secondo Tuttosport c’è una data segnata in rosso sul calendario:

“Lasciarsi alla spalle il brutto infortunio che lo tiene lontano dai campi da fine settembre, ritrovare le giuste sensazioni sul campo e di conseguenza la migliore condizione per arrivare alla semifinale d’andata di Coppa Italia, il nuovo derby in programma il 3 marzo, tirato possibilmente a lucido. Ecco il piano, o se volete l’obiettivo, di Robin Gosens, il grande colpo di gennaio dell’Inter”.

“Il tedesco da quando è sbarcato ad Appiano Gentile, ovvero giovedì 27 gennaio, ha proseguito nel suo programma di recupero per superare definitivamente il brutto problema muscolare al bicipite femorale che si era procurato il 29 settembre nel match di Champions contro lo Young Boys. Infortunio che lo aveva tenuto fermo ai box per quasi due mesi, ma nel momento di rientrare, il 29 novembre, aveva avuto una ricaduta che, di fatto, lo ha poi tolto definitivamente dai giochi. Adesso Gosens vede la luce. A fine gennaio lo staff medico nerazzurro si era detto ottimista sul suo rientro, già allora si ipotizzava un rientro in gruppo nel giro di 10-15 giorni, dunque se l’ex Atalanta dovesse farcela già lunedì 14, i tempi sarebbero assolutamente rispettati”.

“Chiaramente Gosens non ci sarà domani contro il Napoli, né mercoledì 16 contro il Liverpool in Champions, ma se tutto andrà secondo i programmi potrebbe andare in panchina domenica 20 con il Sassuolo e magari esordire per qualche minuto davanti ai propri tifosi. Dopodiché un’altra settimana di allenamenti e un ulteriore rodaggio a Marassi contro il Genoa nel weekend del 26-27 febbraio (la Lega deve ancora ufficializzare le date) per arrivare così al derby di Coppa Italia quando Inzaghi potrebbe anche lanciarlo dal primo minuto se lo vedrà in buona forma”.