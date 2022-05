Simone Inzaghi lo ha evocato subito dopo il successo sul Cagliari che ha tenuto accesa la speranza per lo scudetto. Oggi Sven Goran Eriksson, alla Gazzetta dello Sport, torna su quel tricolore vinto dalla Lazio all’ultima giornata, scavalcando la Juventus contro ogni pronostico.

Eriksson, ha sentito il riferimento fatto da Simone?

“Mi fa piacere che, per stimolare tutti, abbia riparlato della nostra impresa. Uno scudetto unico per come è arrivato e, forse, per questo, ancora più bello. Non si può scordare, è una di quelle cose nella vita di cui parli sempre e non ti stanchi mai di farlo”.

Cosa può insegnare quella festa in vista di domenica?

“Che nella vita, e quindi anche nello sport, la parola “mai” non deve esistere. Può succedere tutto, anche le cose in apparenza più impossibili possono capitare se non ti arrendi e fai il tuo dovere fino in fondo. Per questo, bisogna crederci sempre: sono sicuro che Simone e l’Inter ne sono convinti. Se mi do un merito per lo scudetto del 2000 è che, nonostante tutto, un mese prima ci credevo davvero. Attorno a me quasi nessuno aveva quello stesso pensiero, il presidente Cragnotti era scettico e, invece, ripetevo a tutti: «Vedrete che succederà…”.