Christian Eriksen saluterà oggi l’Inter dopo 689 giorni in nerazzurro. L’arrivo, la panchina, poi il posto da titolare conquistato dopo il gol nel derby, lo scudetto e infine lo stop che nessuno si aspettava.

“Tutto si è concluso ieri in un incontro privatissimo nella sede dell’Inter tra il danese venuto a Milano per l’occasione assieme al suo agente Martin Schoots, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta e il legale del club Angelo Capellini. È stata messa nero su bianco la risoluzione consensuale di un rapporto che sarebbe dovuta proseguire fino al 2024. E invece quel 12 giugno a Copenaghen ha cambiato ogni ordine di priorità. Ha stravolto la vita stessa di questo 29enne che ancora per un po’ avrà qua il suo domicilio e i programmi dei campioni di Italia che avrebbero voluto contare ancora su di lui. La decisione dell’autorità medica ha, di fatto, azzerato la possibilità di trattativa o buonuscita: non c’era altra possibilità legale che chiudere il rapporto di lavoro vista l’impossibilità di partecipare al nostro campionato. Il dispositivo salva-vita impiantatogli dopo il malore all’Europeo, un defibrillatore sottocutaneo di ultimissima generazione, non è infatti compatibile con il calcio italiano, più rigido di molti altri”, spiega La Gazzetta dello Sport.