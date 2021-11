Christian Eriksen sta programmando il suo ritorno in campo. Il danese, che non vuole che l’ultima immagine di sé in campo sia quella del maledetto 12 giugno, attualmente si trova in Danimarca, pronto a iniziare a delineare il proprio futuro.

Secondo quanto riportato de La Gazzetta dello Sport, non è improbabile che il giocatore possa tornare a giocare a calcio dalla stagione 2022-23. Con i medici danesi ha già iniziato un leggero programma di riatletizzazione, cosa che in Italia non gli sarebbe permessa. Nel suo prossimo futuro potrebbe tornare a giocare in Olanda o in Danimarca.