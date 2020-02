Eriksen carichissimo: “Non temo nessuno del Milan, sono qui per lo scudetto!”

Non vuole paragoni con Sneijder, che battezzò il suo esordio in nerazzurro con un derby da sogno. Ma con un’eccezione: “Se faccio il triplete…”. Christian Eriksen è carico per la sentitissima sfida di domenica sera contro il Milan. Dei rossoneri non teme nessuno, Ibra compreso: in fondo la classifica parla chiaro. A 15 anni il danese fece anche un provino con i rossoneri: “Volai da Odense a Milanello, per due giorni – racconta in un’intevrista alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Tornando dentro di me pensavo: ‘Vado o non vado?’, l’Italia mi pareva troppo lontana da casa”.

Per Eriksen la parola scudetto non è un tabù: “La Juve vince da tanto tempo, noi vogliamo cambiare le cose. Io sono qui per questo”. Cristiano Ronaldo è “impressionante”, ma Lukaku continua a segnare: “Anche in Premier faceva tanti gol ma credo che con Conte sia cambiato qualcosa”. Nessuna paura di avere troppa responsabilità, ci è abituato. Lo faceva al Tottenham, lo fa con la sua Danimarca e ora è pronto a prendersi l’Inter sulle spalle. Con gli insegnamenti preziosi del tecnico nerazzurro: “Mi ha detto come mi vede e quello che vuole da me in campo. I suoi allenamenti sono duri ma sono pronto”.