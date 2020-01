Eriksen: “Accoglienza super! Spero tante serate così. Forza Inter!”

“Sembra e suona tutto fantastico! Spero possano arrivare tante serate come questa. Grazie per il caloroso benvenuto. #ForzaInter“. E in effetti l’accoglienza di San Siro per Christian Eriksen è stata davvero straordinario. Nel secondo tempo di Inter-Fiorentina, il danese ha sostituito Alexis Sanchez e i tifosi nerazzurri hanno potuto idealmente abbracciare il loro nuovo principe.

Nemmeno un minuto dopo, il gol di Barella ha sancito la vittoria della squadra di Conte e l’accesso alle semifinali di Coppa Italia.

Insomma, un grande debutto per Eriksen. Che non vede l’ora di prenderci gusto.