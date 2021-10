Empoli-Inter, gara valida per la decima giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 27 ottobre 2021 allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

La sfida tra Empoli e Inter sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione grazie all’applicazione di DAZN, utilizzabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box, oltre che sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Match trasmesso anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Correa verso il recupero, ma per l’argentino sarà solo panchina: potrebbe essere Sanchez ad affiancare Lautaro Martinez, turno di riposo per Dzeko. Solito dubbio a destra tra Darmian e Dumfries, Calhanoglu mezzala sinistra. Dimarco potrebbe prendere il posto di Perisic.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Sanchez.