Una partita da non sbagliare. L’Inter di Simone Inzaghi domani sera sarà impegnata al Castellani di Empoli per una gara in cui deve necessariamente tornare alla vittoria per tenere il passo e tenere puntate le squadre davanti in classifica. Visti i tanti impegni ravvicinati, però, il tecnico nerazzurro medita diversi cambi rispetto alla sfida di domenica contro la Juventus: secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe riposare addirittura Nicolò Barella, uno degli imprescindibili di questa squadra. Insieme a Brozovic, in caso di riposo del centrocampista della Nazionale, ci saranno Calhanoglu e Vecino. A sinistra può rientrare Dimarco, ora favorito su Perisic. Mentre in difesa pronto Andrea Ranocchia se Inzaghi dovesse scegliere di far rifiatare De Vrij.

Questa la probabile nerazzurra secondo Sky Sport:

Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro, Sanchez.