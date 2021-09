Il problema dei calciatori sudamericani impegnati con le rispettive Nazionali viene affrontato oggi anche dal Corriere della Sera che entra nel dettaglio. “Il charter che decollerà da Buenos Aires nella notte tra giovedì e venerdì, quando da noi sarà l’alba, avrà a bordo 17 calciatori argentini. Alle 5 del pomeriggio li depositerà a Madrid, poi ciascuno proseguirà il viaggio per la propria destinazione. Gli «italiani» sono attesi a Milano attorno alle 20: ci saranno, tra gli altri, Lautaro Martinez, Correa, Nico Gonzalez, Martinez Quarta, Musso, probabilmente Dybala”.

La più danneggiata appare la Juventus, che giocherà sabato a Napoli molto probabilmente senza Dybala, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Bentancur. “L’Inter attende 4 sudamericani: oltre a Lautaro e Correa, ci sono Vidal e Vecino – ricorda il Corsera -. I nerazzurri, contro la Samp, avranno una notte in più per recuperare dal jet lag”. Il match del Marassi è in programma domenica all’ora di pranzo.