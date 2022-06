Dopo aver messo virtualmente a segno il colpo Romelu Lukaku, l’Inter adesso pensa a come liberare uno slot per far spazio a Paulo Dybala. Oltre a Pinamonti (quest’ultimo corteggiato dal Monza), Esposito sembrerebbe essere destinato a una nuova cessione in prestito con l’Anderlecht in pole position. Satriano invece dovrebbe rientrare nella trattativa con l’Empoli per Asllani.

Non solo: prevista anche la cessione di un big. Secondo le ultime indiscrezioni Dzeko sarebbe il primo indiziato a partire. Il centravanti bosniaco però non vuole sentirsi un pacco postale e inoltre non sembrerebbe attratto dalle destinazioni possibili (West Ham e Valencia).

Il giocatore vorrebbe un ruolo di prima fascia in una nuova squadra e solo una chiamata da parte della Juventus potrebbe fargli cambiare idea. Un muro quello innalzato dall’ex Roma che complicherebbe le manovre di Suning, e oltre a quello del bosniaco ci sarebbe da risolvere anche il nodo legato ad Alexis Sanchez (quest’ultimo chiede 5 milioni per la buonuscita).