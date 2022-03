Paulo Dybala all’Inter: un’ipotesi non impossibile, ma certamente molto complicata. Per una questione di costi, certo, ma non solo. Secondo Tuttosport, infatti, il problema maggiore è rappresentato dalle eventuali tempistiche dell’operazione: per mettere le mani sulla Joya serve una cessione pesante. Un fattore da non sottovalutare, e che potrebbe favorire l’inserimento di altri club, Atletico Madrid su tutti. I nerazzurri, comunque, ci proveranno: “Beppe Marotta, da intoccabile amministratore delegato dell’area sportiva nerazzurra nonché da artefice del trasferimento di Dybala dal Palermo alla Juve nell’estate 2015, conosce benissimo i contorni e la polpa di un’operazione che profumerebbe di colpaccio”.

“Il problema è legato piuttosto al fattore tempo: il designato a fare spazio all’eventuale sbarco milanese della Joya è Lautaro Martinez, l’uomo attorno al quale potrebbe girare il mercato dei campioni d’Italia per l’ammontare di un cartellino la cui vendita genererebbe una significativa plusvalenza. E con parte del ricavato il club nerazzurro potrebbe avere tutte le carte in regola per trattare con Dybala e il suo entourage sull’ingaggio dell’argentino, oltre che sulle commissioni da riservare all’agente e tutta la parte variabile (i cosiddetti bonus). Detto che l’Inter, tra le altre società, continua a informarsi sulle condizioni fisiche di Paulo in considerazione dei ripetuti stop del ragazzo specialmente nel corso dell’ultimo biennio, risulta che Marotta sia intenzionato a provarle tutte, naturalmente con il beneplacito della proprietà e con Dybala chiamato ad aspettare che si concretizzi la cessione di Lautaro, ritenuto poco compatibile con il giocatore bianconero che ha 4 anni più di lui. La Joya sarà così paziente da attendere i nerazzurri?”.