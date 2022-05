Dopo l’anticipazione di ieri notte, anche sul cartaceo di stamane la Gazzetta dello Sport rilancia con forza la notizia di giornata: Inter e Paulo Dybala vanno verso il matrimonio. Questo l’esito positivo dell’ultimo contatto intercorso tra le parti, arrivato nella scorsa settimana tra la trasferta di Bologna e quella di Udine. Dybala ha scelto l’Inter per il suo futuro.

L’argentino intende restare in Italia, è già in ottimi rapporti con Marotta, vuole la rivincita verso la Juve che l’ha scaricato e sa che a Milano sarà al centro del progetto tecnico di Inzaghi. “L’amante tradito ha scelto di reagire – sottolinea la Gazzetta -. Ha ascoltato, in questi mesi, quel che il suo entourage ha raccolto in giro per l’Europa. Un sondaggio del Manchester United, certo. Un passaggio non approfondito dell’Atletico Madrid, pure. Ma nessuno è andato in profondità come è riuscita a fare l’Inter. I nerazzurri hanno illustrato al giocatore il progetto tecnico, lo hanno fatto sentire desiderato, gli hanno spiegato che nella prossima squadra sarà centrale e non periferico come nelle ultime due stagioni in bianconero. Tutto è apparecchiato, deve solo trascorrere il tempo necessario perché la cena venga servita e il tutto diventi realtà. L’Inter ha già avuto rassicurazioni dal punto di vista fisico sul giocatore, lo abbiamo raccontato la scorsa settimana”. L’ingaggio sarà quello massimo possibile, ossia parificato ai vari Lautaro e Brozovic: 6 milioni a stagione più bonus. E si parla di un accordo di 4 anni. Spazio ce n’è poiché a fine stagione diranno addio gli ingaggi pesanti dei vari Vidal, Sanchez e, forse, De Vrij.

“Il futuro è già iniziato, i contatti con Dybala vanno avanti da settimane e sono entrati nel vivo non appena è diventata ufficiale la rottura con la Juve. Ora siamo agli ultimi chilometri della maratona. E il traguardo ormai è lì davanti”, assicura la rosea.