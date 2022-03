La base d’asta è… zero. In tutti i sensi. Zero il costo del cartellino di Paulo Dybala e zero anche la l’ingaggio offerto dalla Juventus. Insomma, l’argentino è totalmente libero e chi lo vuole può iniziare a trattare senza un riferimento preciso. Ovviamente, considerando la qualità del calciatore in questione, i club interessati sono numerosi: l’Inter e l’Atletico Madrid – secondo la Gazzetta dello Sport – quelli attualmente in pole.

“Senza l’Atletico in campo, il club nerazzurro sentirebbe di avere le carte in regola per affondare, per provare a chiudere – si legge -. L’opportunità è ghiotta, per una serie di motivi solo parzialmente spiegati dall’opportunità di prendere a zero un calciatore che è stato riferimento della Juventus almeno fino alla fine del 2021, ovvero fino all’approdo di Vlahovic in bianconero. Detto che magari si dovrà discutere anche del bonus alla firma dovuto all’entourage dell’argentino – si sussurra di una cifra vicina ai 10 milioni di euro, numero non confermato dai protagonisti —, l’Inter ha lo spazio tecnico nel monte ingaggi per arrivare a offrire un accordo da 7 milioni di euro a stagione, magari non di base fissa ma comprensivi di bonus. Basteranno? Non è una risposta che si può dare oggi, dipenderà da quante squadre ora avranno voglia di “sporcarsi le mani” con l’affare Joya. In Argentina giurano che sia in agenda già nei prossimi giorni un vertice tra Jorge Antun, l’agente di Dybala, e la dirigenza dell’Inter. Gli interessati smentiscono, ma in fondo non potrebbero fare altrimenti, adesso”.

L’Atletico, come detto, è interessato e non da ieri. Ma occhio anche alla Premier League, con Man. United, Tottenham e Arsenal potenziali acquirenti. Nessuna conferma sul Barcellona, zero anche sul PSG. “La partita sta finalmente iniziando: fino a ieri era riscaldamento, ora l’arbitro ha fischiato e si parte. Gioca l’Inter, questo è certo. E chissà che la cosa non possa stuzzicare pure Paulo: c’è miglior posto nel quale prendersi una rivincita sulla Juve?”, sottolinea la rosea.