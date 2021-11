I club della Premier League si stanno preparando ad applicare una politica “Chiunque tranne il Newcastle” in vista della finestra del mercato invernale. Ovvero si rifiuteranno di vendere o prestare giocatori ai Magpies. Aver ceduto il club al fondo saudita PIF potrebbe quindi costare caro al club. Va ricordato che prima dell’acquisizione da parte dei sauditi, c’è stata una seria opposizione e il mese scorso i club hanno persino votato nuove regole vietando le cosiddette operazioni con parti correlate.

Secondo quanto riporta il Telegraph, l’opposizione all’acquisizione saudita è così forte che si pensa che alcuni club della Premier League preferirebbero vederli retrocessi piuttosto che incassare. Il Newcastle è l’unico club della Premier League a non aver ancora vinto una delle prime 11 partite ed è penultimo in classifica. “Il Newcastle troverà difficile acquistare giocatori da alcuni club della Premier League a gennaio perché preferirebbero vederli retrocessi piuttosto che prendere i loro soldi. Alcuni club semplicemente non gli venderanno giocatori”, ha confidato un esperto del settore.