Dove vedere Ludogorets-Inter e probabili formazioni

Inizia l’Europa League dell’Inter di Antonio Conte, che dopo la ‘retrocessione’ dalla Champions League, sfida il Ludogorets di Pavel Vrba nella gara di andata dei sedicesimi di finale. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta in campionato con la Lazio, che li ha fatti scivolare al 3° posto in Serie A, mentre i bulgari, che guidano il campionato locale, si sono qualificati piazzandosi al 2° posto nel Gruppo H dietro all’Espanyol. Ludogorets-Inter: la partita si giocherà giovedì 20 febbraio 2020 nello scenario della Ludogorets Arena di Razgrad, con fischio d’inizio alle ore 18.55.

Ludogorets-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La telecronaca di Ludogorets-Inter su Sky sarà affidata a Federico Zancan, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Studio – Europa League Show’, il programma condotto da Anna Billò, che vedrà la presenza di Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani.

Conte attuerà un po’ di turnover, anche se non dovrebbe stravolgere eccessivamente la sua squadra. Sono rimasti a Milano Skriniar e Brozovic, che riposeranno e non saranno della partita. Fra i pali giocherà ancora Padelli, visto che Handanovic non è ancora recuperato. In difesa spazio a Ranocchia e D’Ambrosio accanto a Godin. A centrocampo sulle fasce Moses e Biraghi dovrebbero rilevare rispettivamente Candreva e Young. In mezzo Vecino e Barella (favorito su Borja Valero), con Eriksen trequartista dietro le due punte, che per l’occasione saranno Lautaro Martínez e Alexis Sánchez.

LUDOGORETS (4-2-3-1): P. Iliev; Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov; Anicet, Dyakov; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba

INTER (3-4-1-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Barella, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martínez, A. Sánchez. All. Conte