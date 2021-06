Niente addio a parametro zero per Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, giocatori col contratto in scadenza il 30 giugno prossimo: i due esperti difensori hanno infatti rinnovato l’accordo con l’Inter fino al 30 giugno del 2022, ancora un anno in nerazzurro dunque per il centrale e per il terzino. Doppio comunicato quindi per il club nerazzurro, queste le due note ufficiali sul rinnovo di Ranocchia e D’Ambrosio:

La nota su Ranocchia – “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Andrea Ranocchia: il difensore classe 1988, all’Inter dal 2011, sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2022”.

La nota su D’Ambrosio – “FC Internazionale Milano comunica il prolungamento di contratto di Danilo D’Ambrosio: il difensore classe 1988, in nerazzurro dal 2014, vestirà la maglia dell’Inter fino al 30 giugno 2022”.