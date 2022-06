Il futuro di Alessandro Bastoni è ancora tutto da scrivere. Le dichiarazioni dell’agente Tullio Tinti, a Sportitalia, hanno alimentato i dubbi sul difensore italiano: “Sicuramente è tifosissimo della squadra in cui gioca e quindi sta volentieri all’Inter. Però è un professionista, il calcio è questo e ci si deve anche adeguare. Lui è contentissimo di giocare nell’Inter, ha la maglia sulla pelle”. Il club che sta insistendo maggiormente per strappare Bastoni all’Inter è il Tottenham dell’ex Antonio Conte. Attenzione, però: nessuno sconto per gli Spurs, che dovranno versare 70 milioni di euro nelle casse nerazzurre per assicurarsi il cartellino del calciatore. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in caso di cessione l’Inter si tutelerebbe con Gleison Bremer del Torino e Marcos Senesi del Feyenoord.

“In caso di partenza di “Basto”, l’Inter utilizzerà una parte dei soldi incassati per andare all’assalto di Bremer, per il quale nei prossimi giorni ci sarà un contatto con il Torino. Resta da vedere se diretto o tramite un intermediario. Quest’anno però l’idea è di mettere a disposizione di Inzaghi anche un altro difensore di spessore oltre a Skriniar, de Vrij, Bremer (se arriverà come il brasiliano spera), D’Ambrosio e Dimarco. Una candidatura che viene tenuta in considerazione è quella di Marcos Senesi del Feyenoord: 185 centimetri, piede sinistro, ha preferito l’Argentina all’Italia, ma ha anche il nostro passaporto. La Roma lo tratta da tempo e con una cifra intorno ai 12 milioni può essere acquistato. L’Inter lo ha fatto seguire dai suoi 007 e ha constatato i progressi nell’ultima stagione. Ha 25 anni e sarebbe più futuribile di Acerbi, che Inzaghi stima”, si legge sul quotidiano.