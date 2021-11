In casa Inter continua l’incubo della sosta delle nazionali. Già nella scorsa tornata di match di qualificazione a Qatar 2022, Lautaro Martinez era tornato acciaccato. Per non parlare dell’estremo ritardo, rispetto al match allora in programma con la Lazio, nel ritorno in Italia di tutta la pattuglia sudamericana in rosa. Anche la sosta di novembre non ha portato buone nuove al tecnico piacentino, che ha già incassato lo stop di Stefan De Vrij, costretto a saltare i match con Napoli e Shakhtar Donetsk.

Non sarà stato certo un dolce risveglio, quello di stamane, per Simone Inzaghi, raggiunto dalle notizie provenienti da oltreoceano. Nell’infuocato match del Bicentenario di San Juan tra Argentina e Brasile – zero gol e tante botte – Lautaro Martinez è stato sostituito a fine primo tempo perchè dolorante dopo una serie di falli subiti. Non si escludono esami più apprpofonditi al rientro in Italia.

Per Alexis Sanchez, impegnato col suo Cile contro l’Ecuador, il cambio è arrivato addirittura al 36′: problema muscolare per l’ex Manchester United, che appare in forte dubbio per i prossimi match dei nerazzurri. A conclusione della nefasta serata dei giocatori interisti, si registra anche l’espulsione di Arturo Vidal dopo appena 13′ di gioco nella sanguinosa sconfitta casalinga della Roja nel cammino verso Qatar 2022.