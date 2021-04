Se prima di Roma-Atalanta, per la matematica, all’Inter servivano 9 punti nelle ultime 6 giornate per conquistare il titolo, dopo il pari dell’Olimpico la quota si è abbassata a 8. In poche parole: a 84 punti, i nerazzurri sarebbero campioni d’Italia a prescindere dai risultati delle avversarie. “La prima data possibile per la festa nerazzurra è il 1° maggio.

Si verificherebbe nel caso in cui nel prossimo turno l’Inter battesse al Meazza il Verona e il Milan (in trasferta con la Lazio), la Juve (a Firenze) e l’Atalanta (in casa col Bologna) non facessero bottino pieno – spiega la Gazzetta dello Sport -. A quel punto, vincendo a Crotone nell’anticipo del 1° maggio, i nerazzurri sarebbero già campioni”.