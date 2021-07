Simone Inzaghi ha le idee chiare. Presentatosi ieri al popolo nerazzurro, il tecnico sa quello che serve adesso alla squadra per difendere lo scudetto conquistato un mese e mezzo fa. Con Young e Hakimi via, la priorità è rinforzare le fasce. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico chiede due esterni e il primo nome della lista è quello di Hector Bellerin.

“L’Inter si scontra su un problema di non facile risoluzione: l’Arsenal ha, sì, aperto al prestito, ma non intende al momento accettare un riscatto senza obbligo. Si tratterà ancora. Ma questa complicazione fa lievitare le quotazioni di Davide Zappacosta: il Chelsea eserciterà la clausola di rinnovo automatico fino al 2023, ma il costo è più ragionevole rispetto a quello di Bellerin che ha dietro la schiena un cartellino da 25 milioni circa”.

“A sinistra Non solo un giocatore di livello per il dopo-Hakimi. Probabilmente, per l’Inter bisognerà operare su entrambe le fasce: «Anche Young è andato via…», ha fatto notare infatti il tecnico. Altre parole, quindi, sulle varie possibilità da esplorare sulla fascia sinistra”.