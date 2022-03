In vista di un mercato, il prossimo, che dovrà essere ancora una volta autofinanziato, sono tanti i nomi che l’Inter potrà sfruttare per provare a fare cassa senza toccare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. Il Monza, ad esempio, vanta un obbligo di riscatto in caso di promozione per il portiere Michele Di Gregorio: in caso di promozione in A, Di Gregorio passerà definitivamente al club brianzolo per 4 milioni. Il Cagliari ha un diritto di riscatto di 7 milioni per Dalbert: in caso di salvezza il presidente Giulini potrebbe acquistarlo, magari chiedendo uno sconto. Difficile invece che il Basilea investa 8 milioni per Sebastiano Esposito.

Sensi, Pinamonti e Lazaro sono tutti in uscita

Anche Stefano Sensi, ceduto a gennaio alla Sampdoria, non viene più considerato centrale nel progetto interista e in estate la società cercherà di venderlo, secondo Tuttosport. Discorso simile per Lazaro, andato al Benfica è a bilancio per circa 8 milioni. A fine stagione si capiranno le intenzioni del club portoghese che potrebbe anche pensare di tenerlo. Verso l’addio anche Pinamonti: l’attaccante, 9 gol finora in campionato con l’Empoli, sarà una contropartita importante per arrivare a Scamacca.