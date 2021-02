Niente allenamento ieri per Stefano Sensi, alle prese con un affaticamento muscolare. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il problema non pare essere grave, ma la sua presenza contro il Milan a questo punto è in dubbio. “Buone notizie invece per Vidal che, pur non avendo preso parte al test pomeridiano, ha lavorato con discreta intensità – conferma il quotidiano romano -. Oggi il cileno dovrebbe rientrare in gruppo anche perché la squadra si compatterà dopo che, da lunedì, Conte l’ha divisa in due: contro la Vis Nova Giussano sono scesi in campo i calciatori non utilizzati con la Lazio, mentre gli altri hanno svolto un altro tipo di seduta”.

Dunque, il tecnico nerazzurro dovrebbe riavere il cileno tra i convocati, anche se il favorito per completare la mediana resta Eriksen, rivitalizzato dalle ultime uscite.