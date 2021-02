Derby: le parole di Conte svelano ancora tre dubbi in formazione

Tre dubbi. Nonostante da giorni per i ben informati la formazione dell’Inter anti-Milan sia già fatta, oggi Antonio Conte ha provato a mescolare le carte. Il tecnico nerazzurro ha parato di tre dubbi in vista del derby, importantissimo, di domani pomeriggio. L’unico realmente preso in considerazione in questi giorni era quello a centrocampo, tra Christian Eriksen e Arturo Vidal, acuito dal rientro in gruppo del cileno dopo il lavoro personalizzato dell’ultima settimana. Il danese, comunque, mantiene una posizione di vantaggio anche in virtù della bella prestazione contro la Lazio di domenica scorsa. Quali sarebbero, dunque, gli altri due dubbi?

Si può ragionare a intuito, dando per scontata la presenza dei titolari inamovibili. A meno di lievi infortuni patiti negli scorsi allenamenti, di cui però non c’è stata alcuna comunicazione, è plausibile che le perplessità residue di Conte siano prettamente tattiche. Per questo, considerata la frequente staffetta, l’altro dubbio potrebbero essere a sinistra, dove Ivan Perisic ha recentemente panchinato Ashley Young, che però potrebbe essere più fresco del croato. In più, ha caratteristiche più difensive che potrebbero fare comodo in una partita così complessa.

L’ultimo dubbio nella testa di Conte, sempre ipotizzando, potrebbe riguardare l’attacco: finora Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono stati impiegati con grande continuità e Alexis Sanchez ha dimostrato in Coppa Italia contro il Milan di sapersi muovere tra le maglie rossonere. Il cileno al posto del Toro, per caratteristiche, darebbe meno punti di riferimento alla coppia Simon Kjaer-Alessio Romagnoli e potrebbe essere una variante tattica da non sottovalutare, anche se Lautaro sembra ispirato.

Congetture, nulla più, anche perché solo Conte sa quali sono i tre dubbi rimastigli in vista della formazione da schierare domani nel derby. Ma il fatto di poter scegliere, dopo mesi di decisioni obbligate, è già una bella sensazione.